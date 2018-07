Vitória do Inter anima Fernandão na briga por vaga no G4 Vindo de apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Internacional entrou em campo diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, e finalmente convenceu seu torcedor. No Beira-Rio, a equipe fez 3 a 0, chegou aos 45 pontos, na sexta colocação, e voltou a sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem - está agora a cinco pontos do Vasco, último time no G4.