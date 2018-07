Vitória do Leverkusen atrasa festa do título do Dortmund O Bayer Leverkusen, segundo colocado no Campeonato Alemão, conseguiu uma vitória apertada por 2 x 1 contra o Hoffenheim neste sábado. O resultado atrapalhou os planos do Borussia Dortmund de comemorar o título do torneio antecipadamente, já que o vice-líder reduziu a vantagem do rival para cinco pontos com três partidas a serem jogadas.