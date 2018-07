Vitória do Lille garante Valencia na Copa dos Campeões

MINSK - O Valencia avançou para as oitavas-de-final da Copa dos Campeões da Europa antes de tocar na bola nesta terça-feira. O motivo foi a derrota do rival BATE Borisov, também do grupo F, para o francês Lille por 2 a 0 em casa.

Os espanhóis, que receberão o Bayern de Munique mais tarde, avançaram porque têm três pontos a mais que o BATE e um melhor saldo de gols em confrontos diretos contra os bioelorussos. O BATE fará apenas mais um jogo contra o Bayern.

Os alemães, por sua vez, podem garantir a classificação e tirar o BATE da competição se conquistarem pelo menos um ponto em Valência.

A vitória serviu também para dar ao Lille seus primeiros pontos na fase de grupos e veio através dos gols marcados por Djibril Sidibe e Gianni Bruno no primeiro tempo. Sidibe foi expulso no segundo tempo.

Apesar da vitória, os franceses não têm esperanças de terminar em terceiro e conquistar uma vaga para a Copa da UEFA. O motivo é o fato do BATE estar três pontos à frente e ter vantagem nos critérios de desempate.