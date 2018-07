Vitória do Palmeiras no sábado deve garantir time no G-4 do 1º turno

SÃO PAULO - Uma vitória no sábado no Pacaembu diante do Paysandu praticamente vai garantir ao Palmeiras o simbólico cumprimento do objetivo de terminar o primeiro turno entre os quatro melhores times da competição. O feito, que pode ser alcançado com três rodadas de antecipação, encaminha o objetivo do clube paulista de retornar à Série A no ano de seu centenário.

Caso bata o time paraense, a equipe do técnico Gilson Kleina chegará aos 40 pontos. O atual quinto colocado, América-MG, também pode atingir a mesma pontuação. Porém para isso vai precisar de uma difícil série de cinco vitórias consecutivas nas partidas que lhe restam e ainda tirar uma grande diferença no saldo de gols a favor dos palmeirenses: 21 contra 7.

O histórico de confrontos entre as duas equipes é favorável ao Alviverde. Em toda a história foram 12 partidas, dois empates e três derrotas.