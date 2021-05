Vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no Paulistão rende recorde de audiência

A vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians rendeu à TV Globo audiência de cerca de 20 milhões de pessoas, alcançando recorde em transmissões esportivas na temporada 2021. A partida válida pelas semifinais do Campeonato Paulista Sicredi 2021 garantiu a equipe alviverde na final do torneio contra o São Paulo, que bateu o Mirassol, por 4 a 0.

A emissora teve 24 pontos de audiência em média e bateu 26 pontos de pico no Ibope. Os números foram comemorados internamente e já se vislumbra ainda melhores resultados com as finais, que acontecem na quinta-feira, às 22h, e no domingo, às 16h. Os dois confrontos serão exibidos pela Globo, junto com o SporTV e o pay-per-view. O primeiro acontece no Allianz Parque, e o jogo decisivo será no estádio do Morumbi.

Leia Também Federação marca para 5ª e domingo finais do Paulistão 2021 entre Palmeiras e São Paulo

Na temporada 2021, o Campeonato Paulista ganhou ainda mais relevância dentro da emissora carioca, uma vez que os direitos de transmissão da Copa Libertadores ficaram com o SBT. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Eurocopa e Jogos Olímpicos são as principais apostas da Globo para obter bons números de audiência.

Após as decisões dos estaduais, as atenções estarão voltadas para o Campeonato Brasileiro, que teve o Flamengo como campeão nas últimas duas temporadas (2019 e 2020). A Globo transmite, para a maior parte do País, no domingo, dia 30 de maio, às 16h, justamente a estreia do atual campeão, que enfrenta o vencedor da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras. O jogo Ceará x Grêmio será distribuído para algumas praças.