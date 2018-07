Vitória do São Paulo dá confiança para o jogo de quinta, diz Valdívia

O meia Valdívia afirmou que a vitória do São Paulo sobre o Paraná por 1 a 0, na estreia no Campeonato Brasileiro, foi importante para o time ganhar confiança para o confronto decisivo na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time enfrenta o Atlético-PR no Morumbi e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. O jogo de ida terminou 2 a 1 para os paranaenses.

A atuação desta segunda-feira, no entanto, poderia ter sido melhor, reconheceu o meia, que entrou no segundo tempo. "Nossa atuação poderia ser melhor, mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É importante começar vencendo para ganhar confiança para o jogo de quinta-feira", disse Valdívia.

O técnico Diego Aguirre admitiu que o time não foi bem, principalmente no segundo tempo. "Queria construir o time defensivamente e depois chegar ao ataque. Valorizo os três pontos, mas nosso ataque tem de melhorar", disse o treinador uruguaio.

Com foco no jogo de quinta-feira, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pela Copa do Brasil, Aguirre escalou um time misto. Tréllez, Arboleda, Liziero e Petros foram poupados; Nenê começou a partida no banco e só entrou no segundo tempo.

"Nós treinamos com 28 jogadores. Não seria inteligente da minha parte trabalhar com apenas dez, considerando a sequência de jogos. Temos de analisar cada jogo pela importância e assumir o risco. Também é preciso proteger os atletas de lesões musculares", disse Aguirre.