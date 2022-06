Vitória do São Paulo deixa Ceni aliviado: 'Mostra que o trabalho na segunda-feira foi bem feito'

Aliviado pela vitória sobre o Palmeiras no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, Rogério Ceni não economizou elogios aos seus jogadores e para os mais de 38 mil torcedores do São Paulo presentes, nesta quinta-feira, no Morumbi.

"O Patrick hoje está magro. Ele está próximo do nível do Internacional", disse o treinador, ao se referir sobre o autor do gol no clássico. Sobre Gabriel Neves, mais destaque. "Foi a melhor partida dele comigo. Marcou muito bem o Scarpa, que arma as jogadas do Palmeiras."

Com o triunfo, Ceni aproveitou também para se defender das críticas sofridas na virada traumática de segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. "A vitória de hoje mostrou que fizemos um bom jogo também na segunda-feira, quando sofremos dois gols em bolas paradas e o primeiro no minuto 91."

O treinador não se esqueceu de elogiar também o apoio que veio das arquibancadas. "Agradecemos muito o apoio do torcedor, que empurra esse time. Eles estiveram aqui mais uma vez após a derrota de segunda-feira."