Vitória e América-MG empatam e deixam a zona de rebaixamento da Série B

Em luta direta contra o rebaixamento, Vitória e América-MG ficaram no empate sem gols na noite desta quarta-feira, no Barradão, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou deixando ambos os times fora da zona da degola.

Com o empate, o América enfim conseguiu deixar o descenso. O time mineiro, que chegou ao quinto jogo sem derrota, foi para a 16ª colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Vitória, em 14°, e do Oeste, que acabou caindo para a 17ª posição.

O primeiro tempo traduziu a campanha de ambos os clubes na Série B. O jogo ficou travado até aos 21 minutos, quando Thiaguinho arrancou pela direita e cruzou. A bola passou de pé em pé e chegou em Felipe Gedoz. O meia ganhou de Leandro Silva e chutou para defesa de Jori. A resposta veio, em duas oportunidades, com Júnior Viçosa. Em ambas, o atacante mandou por cima do gol.

Apesar de ter mais posse de bola, o América não conseguiu transformar a superioridade em gol, mas assustou na tentativa de Felipe Azevedo. Aos 37 minutos, o atacante avançou pela direita, cortou para a direita e chutou. Rodríguez caiu para fazer a defesa e evitar com que o Vitória fosse para o intervalo atrás do marcador.

O América voltou para o segundo tempo fazendo uma verdadeira blitz para cima do Vitória. Logo aos quatro minutos, Matheusinho arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Martín Rodriguez. No lance seguinte, o meia cruzou para Geovane, que pegou de primeira e mandou na trave.

O clube mineiro continuou sufocando o rival, mas viu a superioridade ir por água abaixo quando Zé Ricardo fez falta em Lucas Cândido e acabou expulso. Com um a mais, o Vitória conseguiu sair para o ataque e assustou aos 31 minutos. Gedoz tentou surpreender Jori, após saída equivocada, e jogou rente à trave.

Já o América se fechou, anulou os principais pontos fortes do adversário e acabou assegurando um ponto importante fora de casa, que o tirou da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Operário no sábado, às 16h30, no Barradão, em Salvador (BA). No domingo, às 11h, o América-MG recebe o Guarani na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 0 AMÉRICA-MG

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido, Felipe Gedoz e Ruy (Caicedo); Thiaguinho (Marcelo) e Anselmo Ramon (Eron). Técnico: Carlos Amadeu.

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Geovane (Willian Maranhão) e Matheusinho (Diego Ferreira); Felipe Azevedo e Júnior Viçosa (Neto Berola). Técnico: Felipe Conceição.

CARTÃO AMARELO - Lucas Cândido (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Zé Ricardo (América-MG)

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 153.541,00.

PÚBLICO - 10.653 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).