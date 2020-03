Vitória e América-MG ganham e avançam à terceira fase da Copa do Brasil

Mais dois clubes garantiram suas vagas na terceira fase da Copa do Brasil. O Vitória bateu em casa o Largato-SE, por 3 a 1, enquanto o América-MG foi até o Paraná e superou o Operário-PR por 2 a 0. Cada time garantiu também uma premiação de R$ 1,5 milhão com a classificação.

Em Salvador, com o apoio da torcida no Barradão, o Vitória foi superior e ganhou do Lagarto-SE por 3 a 1. Vico, duas vezes, e Léo Ceará, de pênalti, marcaram os gols da equipe baiana, enquanto Edilson diminuiu para o visitante. Na próxima fase, o time vai pegar o Ceará, que eliminou o Oeste nos pênaltis.

Em Ponta Grossa (PR), o América-MG confirmou a boa fase e venceu o Operário por 2 a 0, com gols de Rodolfo e Felipe Augusto, ambos no segundo tempo. Agora vai enfrentar a Ferroviária, que goleou o Águia Negra-MS, por 5 a 1. O primeiro jogo vai ser disputado em Araraquara (SP).

NOVA FASE

A CBF sorteou nesta quinta-feira os mandos de campo da terceira fase com a participação de 20 clubes. Diferentemente do que aconteceu nas duas fases anteriores, a terceira terá partidas de ida e volta. Os dez duelos estão marcados, inicialmente, para os meios de semana dos dias 11 e 18. A tabela detalhada será divulgada posteriormente.

Como no regulamento não há como critério de desempate o fato de marcar mais gols fora de casa, o confronto irá para a disputa por pênaltis em caso de igualdade em pontos e no saldo de gols após os dois jogos. Quem avançar vai embolsar mais R$ 2 milhões de prêmio.

Confira os confrontos de ida da 3.ª fase Copa do Brasil:

Botafogo x Paraná

Figueirense x Fluminense

Juventude x América-RN

Atlético-GO x São José-RS

Cruzeiro x CRB

Ferroviária-SP x América-MG

Brasil-RS x Brusque-SC

Ceará x Vitória

Ponte Preta x Afogados-PE

Vasco x Goiás