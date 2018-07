Vitória e Atlético-PR sobem à elite do Brasileirão; Guarani e CRB caem

SÃO PAULO - A Série B do Campeonato Brasileiro terminou neste sábado com festa das torcidas de Goiás, Vitória, Atlético Paranaense, Bragantino e Guaratinguetá. O time goiano, primeiro a conseguir o acesso, terminou como campeão da segunda divisão nacional. Vitória e Atlético empataram seus jogos, como mandantes, e também conseguiram a vaga na Série A do ano que vem. Já Bragantino e Guaratinguetá se livraram do rebaixamento. Pior para Guarani e CRB, que vão jogar a Série C em 2013.

O título do Goiás foi garantido com uma vitória sobre o Joinville por 2 a 1, de virada, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A equipe chegou a 78 pontos e terminou com cinco a mais que o vice-campeão Criciúma, que empatou por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis.

As duas vagas que restavam na Série A ficaram com times rubro-negros. O Atlético Paranaense perdeu pênalti, salvou bola em cima da linha nos acréscimos e empatou por 1 a 1 o clássico contra o Paraná, no Ecoestádio, em Curitiba. Com o mesmo placar diante do Ceará, no estádio Barradão, em Salvador, o Vitória também subiu.

Já o São Caetano, apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, continua na Série B em 2013. Os três times empataram em 71 pontos, com baianos e paranaenses ficando à frente dos paulistas pelo número de vitórias (21 a 20).

Na briga contra a degola, o Guarani não fez a parte dele. Com a derrota em casa, caiu para a Série C para desespero da torcida bugrina. Já o CRB pelo menos tentou. Venceu o ASA por 4 a 2, em Arapiraca (AL), mas o resultado não foi suficiente, uma vez que o Guaratinguetá fez 2 a 1 no lanterna Barueri, no Vale do Paraíba, e o Bragantino ganhou de 3 a 0 do Boa, em Bragança Paulista.

A rodada, neste sábado, ainda teve o empate por 2 a 2 no clássico potiguar entre o ABC e o América-RN, no estádio Frasqueirão, em Natal. Na sexta-feira, o América-MG derrotou o rebaixado Ipatinga por 3 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte.