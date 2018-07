Vitória é campeão baiano em jogo marcado por pancadaria

Apesar da derrota por 1 a 0 diante do Bahia neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Vitória se sagrou campeão baiano de 2016. Feijão balançou as redes para o time tricolor, mas a equipe rubro-negra contou com a vantagem conquistada na vitória por 2 a 0, no estádio Barradão, para garantir o fim do jejum de dois anos sem títulos.

Para o Bahia, o consolo foi conseguir voltar a bater o rival regional após oito partidas sem vitórias. Mesmo ficando com o vice-campeonato, o Tricolor foi aplaudido pela torcida na saída de campo. O destaque negativo ficou na pancadaria entre atletas das duas equipes tanto durante o jogo, quanto após o apito final.

ATLÉTICO-PR É CAMPEÃO NO COUTO PEREIRA

Após fazer 3 a 0 no jogo de ida, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense não recuou no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e venceu o Coritiba por 2 a 0, garantindo o seu 23.º título do Campeonato Paranaense.

Os atacantes Walter e Ewandro fizeram os gols da partida e garantiram a festa dos comandados do técnico Paulo Autuori. Assim, o Atlético colocou fim a uma série de seis anos sem conquistas, pois não era campeão desde o Paranaense de 2009.

BAHIA 1 X 0 VITÓRIA

BAHIA - Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Éder e Moisés; Feijão, Danilo Pires (Henrique), Paulo Roberto (Juninho) e João Paulo Gomes (Luisinho); Thiago Ribeiro e Hernane. Técnico: Doriva Jr.

VITÓRIA - Caique; José Welison, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Leandro Domingues (Tiago Real); Marinho (Vinícius), Kieza e Vander (Alípio). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Feijão, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Ribeiro, Tinga, Éder, Hernane (Bahia) e Amaral, José Welison, Marinho, Vander e Willian Farias (Vitória).

CARTÕES VERMELHOS - Jean (BAH) aos 23min do 1º tempo; Lucas Fonseca (BAH), Diego Renan (VIT) aos 42min, Dedé (BAH) e Norberto )(VIT) aos 45min do 2º tempo. Jean, Dedé e Norberto foram expulsos no banco de reservas

PÚBLICO - 20.804 pagantes

RENDA - R$715.007,50