Vitória é o rival mais difícil do Corinthians até o fim do Brasileirão

SÃO PAULO - O Corinthians só depende de suas próprias forças para conquistar o título de campeão do Campeonato Brasileiro pela quinta vez na história. Se vencer os três próximos adversários, levantará o troféu, sem depender de nenhum outro resultado.

Por isso, o confronto de domingo (17 horas) em Salvador contra o Vitória, que luta para escapar do rebaixamento e deve ter casa cheia no Estádio Barradão, é encarado como uma decisão. Depois, o time do Parque São Jorge pega um desinteressado Vasco no Pacaembu e o Goiás provavelmente já rebaixado na última rodada em Goiânia.

"Bater o Vitória lá sempre foi muito complicado, e ainda mais agora, que eles precisam do resultado para escapar do rebaixamento. Por isso, precisamos jogar com muita inteligência para conseguir os três pontos˜, afirma o capitão corintiano William.

Mas o desespero do Vitória pode até ajudar o Corinthians. Segundo o zagueiro, os baianos não poderão ficar esperando no campo de defesa e terão que partir para o ataque.

"Nossa vantagem é que podemos jogar nos erros deles. E é importante também mantermos, sempre que possível, a posse de bola, para não nos desgastarmos tanto com o calor", diz William, se referindo a alta temperatura que é esperada para o momento da partida.

Também no domingo, os dois adversários diretos do Corinthians na briga pelo título estarão em campo. O Fluminense pega o São Paulo em Barueri e o Cruzeiro recebe o Vasco em Minas Gerais. Mas agora, na ponta da tabela, a equipe alvinegra não quer nem pensar nos outros jogos.

"A gente não pode ficar pensando nos adversários se não fizermos nossa parte", destaca William.