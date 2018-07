Vitória e Ponte Preta ganham na Copa Sul-Americana

SÃO PAULO - Na segunda fase da Copa Sul-Americana, dois duelos entre times brasileiros foram abertos na noite desta quarta-feira. Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta derrotou o Criciúma por 2 a 1. E o Vitória marcou no final para fazer 1 a 0 no Coritiba em Salvador.

No Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, a Ponte Preta ganhou com gols de César, logo aos seis minutos de jogo, e Chiquinho, aos 22 do segundo tempo. O time catarinense descontou já aos 43, em cobrança de pênalti de João Vitor. O jogo de volta será na terça, em Campinas.

No Barradão, em Salvador, o Vitória só conseguiu fazer o gol sobre o Coritiba aos 42 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Fabrício em cobrança de falta. Assim, ganhou por 1 a 0 e ficou em vantagem para o jogo de volta, também na terça-feira, em Curitiba.