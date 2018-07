Vitória e Santa Cruz vencem e confirmam vagas na semifinal da Copa do Nordeste

Não houve surpresas na definição dos dois primeiros semifinalistas da Copa do Nordeste neste sábado. Após saírem na frente fora de casa, Vitória e Santa Cruz não decepcionaram os seus torcedores e eliminaram River e Itabaiana, respectivamente.

No estádio do Barradão, em Salvador, o Vitória fez uma partida sem sustos e confirmou a classificação ao bater o River por 1 a 0. Na ida, em Teresina, já tinha vencido por 3 a 2. A partida ficou paralisada por mais de 20 minutos no segundo tempo devido a uma queda de energia no local do jogo.

O adversário rubro-negro na próxima fase tem tudo para ser o rival Bahia, que recebe o Sergipe neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, podendo perder por 2 a 0 - ganhou na ida por 4 a 2.

Assim como aconteceu na partida de ida, em Sergipe, o Santa Cruz venceu o Itabaiana por 1 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, com um gol de falta do zagueiro Anderson Salles. Na semifinal, o time pernambucano vai enfrentar Sport ou Campinense.

Os paraibanos ganharam em casa por 3 a 1 na ida, na última quinta-feira. A volta acontece neste domingo no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, com o Sport precisando vencer por 2 a 0.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Copa do Nordeste:

Sábado

Vitória-BA 1 x 0 River-PI (ida 3 x 2)

Santa Cruz-PE 1 x 0 Itabaiana-SE (ida 1 x 0)

Domingo

16 horas

Bahia-BA x Sergipe-SE (ida 4 x 2)

18h30

Sport-PE x Campinense-PB (ida 1 x 3)