Vitória e surpresa do Pará ganham e garantem a classificação na Copa São Paulo

A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência neste sábado com três jogos. Os paulistas que entraram em campo não se deram bem. Primavera e Penapolense perderam pela contagem mínima e acabaram eliminados. O Desportivo Brasil bem que tentou salvar a honra paulista, mas acabou caindo nos pênaltis.

Com um gol logo aos seis minutos, o Vitória derrotou o Primavera por 1 a 0, no estádio Italo Mario Limongi, em Indaiatuba (SP). Pelo mesmo placar, a Desportiva Paraense surpreendeu o Penapolense, em Marília (SP). O gol da vitória foi marcada por Maranhão, aos 46 minutos do segundo tempo.

Sediado em Marituba, na região metropolitana de Belém, a Desportiva Paraense disputa a segunda divisão do Campeonato Paraense, mas é a atual campeão estadual sub-17.

Outro paulista em campo, o Desportivo Brasil foi buscar uma desvantagem de dois gols diante de sua torcida, mas acabou eliminado pelo Londrina, nos pênaltis, depois de empatar por 3 a 3, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP). O adversário paranaense nas oitavas de final será o Vitória.