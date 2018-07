Vitória elimina o Botafogo, e Copinha tem duelos das oitavas definidos

SÃO PAULO - O Vitória garantiu na noite deste domingo a última vaga para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo disputado na cidade de São José dos Campos, a equipe baiana derrotou o Botafogo-RJ nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 2 a 2 no tempo normal, confirmando presença na próxima fase da competição.

O Vitória vencia o duelo até os 49 minutos da segunda etapa, quando o time carioca empatou no último lance e levou a partida para as penalidades. No entanto, o Vitória foi mais competente nas cobranças e saiu com o triunfo. Nas oitavas, o Vitória terá pela frente o confronto com o Rondonópolis-MT, que mais cedo eliminou o Figueirense com uma impressionante vitória por 6 a 4.

JOGO

O primeiro tempo da movimentada partida começou com os rubro-negros abrindo o placar logo aos sete minutos de bola rolando. José Welison fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Givanildo, que se antecipou à zaga e desviou para o gol.

Os cariocas, que já haviam tido de reagir na última partida da fase de classificação, contra o São José, quando saíram perdendo por 2 a 0, foram para cima e, ainda antes do intervalo, conseguiram o empate. Aos 22, Dória desviou de cabeça e igualou.

Porém, os bainos aparentaram não sentir o gol, e seguiram ameaçando, principalmente com os rápidos José Welison e Givanildo. O gol que poderia ser o da vitória, no entanto, veio na bola parada, dando o troco no Alvinegro.

Após cruzamento, o autor do gol Dória não conseguiu cortar, Agdon cabeceou e carimbou a trave. Na sobra, com o goleiro caído, Willie bateu de canhota e estufou a rede.

O defensor botafoguense, porém, não deixou a sua exibição ser desperdiçada após a falha. Já aos 49 minutos, Dória voltou à área adversária e desviou cobrança, igualando o marcador e levando para os pênaltis.

Nas penalidades, Agdon, Josué e Givanildo marcaram todos do Vitória, com Gabriel sendo o único a perder, enquanto Lucas converteu isoladamente para o Bota. Dedé bateu muito mal e jogou para fora, enquanto Sassá e Jadson pararam em lindas defesas de Ruan, fechando a disputa em 3 a 1.

Confrontos das oitavas:

Atlético-PR x Olé Brasil-SP

Palmeiras x Paulista

Red Bull-SP x América-MG

Corinthians x Primeira Camisa-SP

Santos x Desportivo Brasil-SP

Grêmio x Fluminense

Internacional x Coritiba

Vitória x Rondonópolis-MT