Vitória em clássico anima o São Paulo

SÃO PAULO - A vitória com ares de heroísmo no clássico diante do Santos, que redimiu Lucas das fracas atuações recentes, acalmou o clima no São Paulo e deixou Emerson Leão à vontade para um inédito período de treinos. Os sete dias até o jogo contra o Mirassol, neste domingo, são a maior folga na tabela do time desde o início da temporada, em 22 de janeiro.

A pausa poderia ter sido antecipada na última semana, mas faltou competência. Se tivesse vencido o Independente-PA por mais de dois gols de diferença em Belém, o São Paulo teria mais descanso antes de encarar o Santos. Não deu. Mas a vitória no Morumbi diante do time de Neymar, com um jogador a menos, trouxe de volta a confiança.

“Basta você acreditar no que confia que as coisas vão dar certo”, filosofou Leão, após o triunfo.

Já Luis Fabiano voltou a sonhar em conquistas. “Acho que jogando desse jeito o São Paulo é forte candidato a buscar o título paulista”, confia o atacante, autor de seis gols nas últimas seis partidas.

Além de convencer a torcida de que a equipe pode ser competitiva, após alguns tropeços contra rivais mais qualificados, o clássico selou a paz entre Lucas e Leão. Após a partida, o meia evitou encarar a boa atuação como resposta ao treinador e fez questão de ressaltar que não há diferenças entre os dois.

“O Leão sempre me deu liberdade e disse para saber a hora de tocar e de avançar. Temos um relacionamento muito bom”, garantiu o meia. Para ele, a atuação decisiva e o gol da vitória também espantaram as dúvidas sobre seu potencial. “Depois de tudo o que aconteceu, provei minha capacidade. Sou muito jovem, e quando acontece um jogo assim eu tenho que comemorar.”

Leão fez questão de enaltecer a atuação do camisa 7 e deixou claro que sua irritação era com o empresário do meia, Vágner Ribeiro, que havia comparado Lucas a uma “Ferrari mal dirigida”. Nesta terça-feira, o time volta a treinar no CT da Barra Funda.

DIA DE ESTRELA

Protagonista do clássico, Lucas teve pouco descanso nesta segunda. Participou de um programa da TV Globo ao meio-dia e, à noite, gravou com Roberto Justus (recém convidado para a vice-presidência do clube) na Record. Segundo pessoas próximas, o alívio do garoto era evidente, depois de uma semana tensa.

Após passar em branco contra Corinthians (derrota por 1 a 0) e Palmeiras (empate por 3 a 3), o garoto mais uma vez vinha sendo criticado por se esconder nas partidas importantes. O último gol em clássico, por sinal, havia sido contra o próprio Santos, na rodada final do último Brasileiro - marcou um na vitória por 4 a 1 sobre os reservas alvinegros.