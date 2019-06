Vitória em jogo-treino ajuda Odair a armar Inter para jogo na Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann deu o primeiro passo para definir o time do Internacional que vai entrar em campo, dia 10 de julho, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe gaúcha venceu, nesta sexta-feira, o jogo-treino contra o Pouso Alegre-MG, por 2 a 0, com gols de Rithely e Tréllez.

Depois de quase uma semana de treinos, Odair aproveitou para dar ritmo aos jogadores e conhecer melhor alguns atletas que subiram das categorias de base. O time do primeiro tempo do jogo-treino formou com: Danilo Fernandes; Bruno, Klaus, Emerson e Erik; Lindoso, Patrick, Pottker, Sarrafiore e Neilton; Pedro Lucas. O placar ficou no empate sem gols.

A equipe da segunda etapa foi totalmente diferente: Keiller; Dudu, Pedro Henrique, Leonardo e Heitor; Rithely, Zé Gabriel, Parede, José Aldo e Wellington Silva; Tréllez. O primeiro gol saiu logo nos primeiros minutos. Wellington cobrou escanteio e Rithely conferiu, de cabeça. O segundo gol teve início em jogada de Parede pela direita. O cruzamento encontrou Tréllez para fazer 2 a 0.

O Internacional volta a campo, neste sábado, para enfrentar o Atibaia, no último dia da equipe gaúcha no interior paulista. Além da Copa do Brasil, a equipe colorada ainda disputará as oitavas de final da Copa Libertadores, competição na qual terá pela frente o Nacional, do Uruguai, com o primeiro jogo em Montevidéu, no dia 24.

No Brasileiro, o time gaúcho ocupa a quarta colocação, após nove rodadas, com 16 pontos, nove atrás do líder Palmeiras. No dia 14, pela décima rodada, o rival será o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.