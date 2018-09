Vitória em Salvador melhorou clima no Botafogo, diz atacante Erik

Os três pontos conquistados em Salvador no suado triunfo sobre o Vitória por 4 a 3, no domingo, elevaram o moral do time do Botafogo para o duelo de domingo, no Engenhão, diante do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o atacante Erik, o triunfo contagiou o elenco. "Muita coisa aconteceu. Muita coisa boa. Acabar o jogo e ver o vestiário com a alegria da vitória foi muito importante. Cheguei num momento difícil e não vim para ser o salvador de tudo, mas para dar o meu melhor e honrar essa camisa. As coisas estão acontecendo e fico feliz", afirmou o atacante.

"É um processo de evolução e vencer fora de casa foi muito bom. Espero que essa nossa confiança só cresça. Temos que ter sempre em mente coisas boas e trabalhar para fazermos um bom jogo domingo", declarou Erik.

Para o jogador, o momento tão bom deve garantir um grande público no domingo. "Acho que chamar o torcedor agora nem é preciso. As coisas mudam muito rápido, estamos evoluindo e tenho certeza que estarão aqui no domingo para nos apoiar. Raça nunca vai faltar. Vamos em busca deste resultado e ainda temos muita coisa para trabalhar durante a semana."

Em 12º lugar, com 32 pontos, o Botafogo está a apenas cinco do Cruzeiro, sétimo colocado, e a dez do Atlético Mineiro, primeiro time dentro do G6. "Estamos em 12º e temos que sempre buscar grandes coisas na nossa vida. Nunca pensei em empatar um jogo. Sempre em vencer. O pensamento está em voos maiores", diz o atacante, se referindo a briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Depois do São Paulo, o Botafogo tem uma sequência com jogos difíceis. Primeiro vai fazer o clássico diante do Vasco, no Engenhão. Depois viajará para enfrentar o Ceará, em Fortaleza. E, na sequência, vai receber o Bahia e jogar contra o Atlético-PR na Arena da Baixada.