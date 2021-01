Vitória empata com a Chapecoense e mantém o América-MG na liderança da Série B

Em jogo entre clubes em realidades diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Chapecoense empataram por 0 a 0, neste domingo, no Barradão, em Salvador, pela 35.ª rodada da competição. Quem comemora o resultado é o América-MG, que segue na liderança.

A Chapecoense perdeu a chance de assumir a ponta, permanecendo em segundo lugar com 67 pontos. Tem um a menos do que o líder América(68). O Vitória chegou ao sexto jogo sem ganhar - são quatro derrotas e dois empates. O time baiano chegou aos 39 pontos e segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17.ª posição.

Antes de a bola rolar, uma das torcidas organizadas do Vitória se concentrou do lado de fora do Barradão para protestar contra o presidente Paulo Carneiro e demais dirigentes. Os torcedores entoaram cantos ofensivos e ainda fizeram um enterro simbólico da diretoria.

Em campo, os times demoraram a engrenar e fizeram um primeiro tempo abaixo do esperado, tendo em vista as pretensões de cada time no campeonato. O Vitória bem que tentou ficar com a bola nos pés, mas esbarrou na forte marcação da Chapecoense. O time catarinense teve três grandes chances de balançar as redes na capital baiana, mas também não conseguiu tirar o zero do placar.

Aos 34 e 40 minutos, Anselmo Ramon recebeu ótimos passes, mas acabou finalizando pela linha de fundo. Por fim, aos 45 foi a vez de Derlan aparecer de surpresa no campo ofensivo e finalizar forte para difícil defesa do goleiro César, que espalmou para fora da área.

No segundo tempo, a situação do Vitória ficou ainda mais delicada. Antes dos 15 minutos, o técnico Rodrigo Chagas perdeu o atacante Léo Ceará, o lateral-direito Van e o meia Thiago Lopes, todos com problemas físicos.

Melhor para a Chapecoense, que passou a ditar o ritmo do confronto e consequentemente ficou mais próxima do gol. Aos oito minutos, Aylon recebeu cruzamento e cabeceou para ótima defesa de César. Na sequência, Anselmo Ramon chutou cruzado e o goleiro do Vitória defendeu novamente.

Esgotado fisicamente, o Vitória teve dificuldades para criar oportunidades, mas ainda assim tentou algumas chegadas antes do apito final. Aos 37 minutos, Marcelinho cobrou falta com perigo e forçou João Ricardo e cair no canto e espalmar para a linha de fundo. A Chapecoense preferiu esperar os contra-ataques, mas não soube aproveitá-los e saiu de campo com a igualdade no placar.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, quando visitará o Guarani, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já a Chapecoense, na quinta-feira receberá a Ponte Preta, às 17h45, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 CHAPECOENSE

VITÓRIA - César; Van (Léo Morais), Wallace Reis, João Victor e Leocovick; Lucas Cândido (Dudu), Matheus Frizzo, Fernando Neto, Thiago Lopes (Alisson Farias) e Rafael Carioca (Marcelinho); Léo Ceará (Samuel). Técnico: Rodrigo Chagas.

CHAPECOENSE - João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan e Roberto (Rafael Santos); William Oliveira, Ronei (Lucas Tocantins) e Denner (Alan Santos); Aylon (Foguinho), Anselmo Ramon e Paulinho Moccelin (Bruno Silva). Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Lopes (Vitória); Paulinho Moccelin e Derlan (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Derlan (Chapecoense).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).