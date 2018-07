Vitória empata com Atlético-GO e cai no Brasileirão

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Vitória não teve forças para sair do 0 a 0 com o Atlético Goianiense neste domingo, no Barradão, e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o time baiano se juntou ao Guarani, ao Goiás e ao Prudente na lista de times rebaixados na competição.

Vitória e Atlético-GO terminaram o Brasileirão com 42 pontos, mas o time goiano evitou o seu rebaixamento ao ter 11 vitórias contra nove do oponente deste domingo em Salvador. Assim, o time baiano ficou em 17º lugar, uma posição atrás do Atlético, que será o único representante do futebol goiano em 2011 na Série B. Já o Bahia, que conseguiu o acesso, vai representar o futebol baiano na Série A.

A partida entre Vitória e Atlético-GO foi nervosa, diante da situação das duas equipes no Brasileirão. Mesmo atuando fora de casa, o time goiano chegou a dominar os minutos iniciais do primeiro tempo, apesar da escalação ousada do time baiano, que iniciou a partida com três atacantes. Mas o Vitória, contando com o apoio do seu torcedor, melhorou e tentou pressionar, mas não conseguiu criar chances efetivas de gol, cometendo muitos erros no setor ofensivo.

O nervosismo se manteve no segundo tempo e o Atlético-GO desperdiçou boa chance aos dez minutos, quando Juninho driblou o goleiro Viáfara e bateu para o gol, mas Anderson Martins salvou em cima da linha. Desesperado, o Vitória, mesmo empurrado pelo seu torcedor, errou muitos passes no setor ofensivo. As falhas levaram o Atlético-GO a ter as principais chances de gol nos minutos finais, em contra-ataques. Viáfara fez boas defesas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Vitória, que lutou até o fim, para a Série B.

VITÓRIA - 0 - Viáfara, Nino, Gabriel, Anderson Martins e Egídio; Neto Coruja, Uelliton e Fernando (Ramon); Henrique (Schwenck), Júnior e Adaílton (Elkeson). Técnico: Antônio Lopes.

ATLÉTICO - 0 - Márcio, Adriano, Gilson, Welton Felipe e Thiago Feltri; Agenor, Pituca, Robston e Elias (Anaílson); Juninho (William) e Marcão. Técnico: René Simões.

Cartões amarelos - Júnior, Egídio, Uelliton (Vitória); Agenor, Welton Felipe, Márcio, Juninho (Atlético-GO); Cartão vermelho - Gabriel Paulista (Vitória); Árbitro - Salvio Spínola Fagundes Filho (Fifa/SP); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Barradão, em Salvador (BA).