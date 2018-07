Vitória empata com o Ceará e retorna para a Série A Não poderia ser de outro modo. Foi sofrido, mas com o empate por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, no estádio Barradão, em Salvador, o Vitória conquistou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, com gol de Willian no primeiro tempo - sofreu o gol de empate, de Heleno, aos 35 da segunda etapa. O acesso só aconteceu no número de vitórias. Como os baianos têm 21, o São Caetano, que venceu o Guarani, ficou com 20, todos empatados com 71 pontos. Por sua vez, o Ceará terminou na 11.ª colocação, com 47 pontos, já planejando o próximo ano.