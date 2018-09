Vitória encara o Ceará para confirmar a sua recuperação no Brasileirão

A sequência de quatro jogos sem derrota não só tirou o Vitória da zona de rebaixamento, como deu confiança para o time de Salvador brigar pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre os melhores aproveitamentos do segundo turno, o elenco comandado por Paulo César Carpegiani chega com confiança para enfrentar o Ceará neste sábado, às 16 horas, no Castelão, pela 25.ª rodada.

Expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, o zagueiro Lucas Ribeiro é o principal desfalque. Além dele, o meia Erick, autor do único gol do jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo e também não pode atuar. Com isso, Aderllan ganha espaço para assumir a posição ao lado de Ramon na defesa e Lucas Fernandes ainda briga com Rhayner por espaço no meio-campo.

"Temos que buscar os três pontos, temos que somar. Todas as partidas são importantes para nós. Tanto em casa como fora, temos que somar os três pontos", avaliou o volante argentino Marcelo Meli, um dos destaques nesta recuperação do time baiano.

Há semanas se recuperando de lesões, Walisson Maia e Arouca treinaram normalmente do trabalho com bola nesta sexta-feira e podem ser opções para o segundo tempo. Com três triunfos e um empate nos últimos quatro jogos, o Vitória chegou aos 29 pontos e abriu uma margem da zona de rebaixamento. Hoje com 24, o Vasco abre com o grupo da degola e aparece cinco pontos atrás do time de Salvador.