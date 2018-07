Vitória encara o Santa Cruz em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão O Vitória recebe o Santa Cruz neste domingo, às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 20.ª rodada, em duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time baiano vem de derrota para o Palmeiras por 2 a 1, enquanto que o adversário não consegue vencer uma partida há quatro rodadas.