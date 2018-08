Vitória encerra jejum, bate o Atlético-MG por 1 a 0 e sai da zona de rebaixamento

O Vitória encerrou um jejum de cinco jogos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Salvador, o time baiano derrotou o Atlético Mineiro por 1 a 0, no estádio Barradão, em jogo válido pela 21.ª rodada.

O time rubro-negro não sabia o que era balançar as redes há três partidas, mas com gol do jovem Léo Ceará deu um salto na tabela de classificação - com 22 pontos, ficou distante da zona da degola. O Atlético-MG, por outro lado, segue em sexto lugar com 34.

Dono do melhor ataque do Brasileirão com 36 gols, o Atlético-MG começou pressionando o Vitória e perdeu uma chance clara com Ricardo Oliveira. Rodrigo Andrade errou o recuo e entregou nos pés do centroavante, que invadiu a área em velocidade e finalizou para fora.

Apesar da chance criada, o primeiro tempo foi bastante equilibrado, com muito mais erros do que qualidade. Os donos da casa bem que tentaram assumir o controle adiantando a marcação e dificultando para o meio de campo atleticano.

Yago e Neílton arriscaram de longe e apenas assustaram o goleiro Victor. Os baianos tomavam conta do jogo, mas ainda deixavam espaços para o ataque do Atlético-MG. Ainda antes do intervalo, os mineiros tiveram outra chance clara de marcar, desta vez com Elias. De surpresa, o volante apareceu na área para finalizar. Ronaldo, goleiro do Vitória, caiu bem para defender.

Para o segundo tempo, o técnico Thiago Larghi apostou na entrada de Luan. Com movimentação e qualidade técnica, o jogador mudou a cara do Atlético-MG. Elias, em finalização colocada depois de deixar a marcação no chão, e Emerson, em cruzamento rasteiro, seguiram criando oportunidades.

Sofrendo para se segurar, o Vitória, em sua primeira subida ao ataque, abriu o placar. Aos 23 minutos, Lucas Fernandes finalizou cruzado, de longe, e carimbou a trave. No rebote, Léo Ceará apenas empurrou para o fundo das redes.

O Atlético-MG teve cerca de 25 minutos para buscar o empate, mas encontrou um adversário bem fechado, que praticamente não deixou o time visitante finalizar. A única chance saiu em lance pouco provável. Antes do meio de campo, Cazares viu o goleiro adiantado e arriscou. Ronaldo se recuperou e com a ponta dos dedos fez a defesa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. Às 16 horas, o Vitória recebe o América-MG, novamente no estádio Barradão. Mais tarde, às 21 horas, o Atlético-MG visita o Corinthians, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 0 ATLÉTICO-MG

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Benítez; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (William Andrade) e Rayner (Lucas Fernandes); Neílton, Yago (Bryan) e Léo Ceará. Técnico: Paulo César Carpegiani.

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Iago Maidana, Gabriel e Fábio Santos; José Welison (Lucas Cândido), Elias, Nathan (Luan) e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira (Denilson). Técnico: Thiago Larghi.

GOL - Léo Ceará, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jefferson e Léo Ceará (Vitória); José Wellison, Iago Maidana e Chará (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA - R$ 58.782,00.

PÚBLICO - 6.412 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).