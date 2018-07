Vitória enfrenta o Atlético-MG para melhorar péssimo retrospecto fora de casa

O Vitória visita o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de melhorar o desempenho da equipe quando atua fora de casa.

O time baiano vem de três derrotas consecutivas longe de seus domínios. Recentemente, perdeu para Corinthians, Palmeiras e Figueirense. Durante toda a competição, foram 11 jogos na casa do adversário, com seis derrotas no total, quatro empates e apenas um triunfo - contra o Grêmio, por 2 a 1, pela 10.ª rodada.

Além da dificuldade de atuar como visitante, o técnico Vagner Mancini terá que superar alguns desfalques. Os atacantes Kieza e Vander levaram o terceiro cartão amarelo e ficarão de fora. O zagueiro Victor Ramos e o volante Willian Farias estão no departamento médico.

A boa notícia é que o atacante Marinho tem retorno assegurado após cumprir suspensão. O recém-contratado Zé Eduardo ainda não foi regularizado e por isso deve estrear somente na próxima rodada, neste sábado, contra o Flamengo, no estádio do Barradão, em Salvador.