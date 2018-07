Vitória escapa no fim e Dortmund se mantém entre os últimos

O calvário do Borussia Dortmund, incrivelmente entre os últimos colocados no Campeonato Alemão, continua. Com uma espécie de síndrome do pânico quando entra em campo pelo torneio nacional, o time deixou a vitória escapar nesta quarta-feira contra o Wolfsburg, em casa, pela 16.ª rodada. Vencia, com dificuldades, por 2 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo, quando permitiu o empate com o gol do zagueiro brasileiro Naldo.

A vitória diante de seus 80 mil torcedores no estádio Signal Iduna Park faria com o Borussia Dortmund deixasse a zona de rebaixamento. No entanto, o time segue na incômoda 16.ª posição, com 15 pontos, um atrás de Hamburgo e Stuttgart, que estão fora da área de risco. Hoje, o Borussia Dortmund teria de disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para tentar seguir na elite.

O empate, ironicamente, ainda ajuda o rival Bayern de Munique. Líder disparado da competição, o time da Baviera foi beneficiado porque o vice-líder é justamente o Wolfsburg, que chegou a 31 pontos e agora tem 11 de desvantagem. Por duas vezes, conseguiu o empate contra o Borussia Dortmund. Aubameyang abriu o placar e Kevin de Bruyne igualou no primeiro tempo. Na segunda etapa, Immobile fez o segundo dos mandantes, mas aí Naldo fez o seu de cabeça para definir o 2 a 2.

O resultado em Dortmund fez outros três clubes se aproximarem um pouco do Wolfsburg na luta pela vice-liderança. Agora com 27 pontos estão Borussia Mönchengladbach - que goleou em casa o lanterna Werder Bremen por 4 a 1 - e Bayer Leverkusen - que bateu o Hoffenheim por 1 a 0 como visitante. Com 26 está o Schalke 04, que derrotou o Paderborn por 2 a 1, fora de casa.

Por fim, o duelo com mais gols e emoção da rodada. Em Frankfurt, o Eintracht local perdia para o Hertha Berlin por 4 a 2 até os 45 minutos do segundo tempo, quando conseguiu dois gols em um intervalo de apenas um minuto para arrancar um empate por 4 a 4.