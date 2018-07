Vitória faz 3 a 1 e elimina Portuguesa da Copa do Brasil

Com os quatro classificados da noite, agora são 17 clubes garantidos na terceira fase e ainda sonhando em chegar à Copa Libertadores. Nesta relação estão três paulistas, três cariocas, dois cearenses, dois mineiros, dois gaúchos e cinco de outros Estados. Confira a relação completa: Bragantino, Ponte Preta e Santos (São Paulo); Botafogo, Fluminense e Vasco (Rio de Janeiro); Ceará e Fortaleza (Ceará); América e Cruzeiro (Minas Gerais); Ypiranga e Juventude (Rio Grande do Sul); Atlético-PR, Botafogo-PB, Chapecoense, Santa Cruz-PE e Vitória-BA.

Com a vaga garantida, após empate sem gols no jogo de ida, o Vitória agora vai pegar o Cruzeiro. Nesta noite levou um susto quando Diego Gonçalves abriu o placar para o time paulista. Mas depois virou com gols de Diego Renan, de pênalti, Marcelo e Kieza. A Portuguesa, agora, se concentra na Série C do Brasileiro que começa no final de semana.

Mesmo jogando dentro do Couto Pereira o Coritiba não conseguiu vencer o Juventude. O empate por 2 a 2 deu a vaga ao time gaúcho, que tinha vencido em casa por 1 a 0. Seu próximo adversário vai sair do confronto entre Operário-PR e Paysandu.

No interior de Goiás, o Aparecidense até conseguiu vencer o Ypiranga-RS, por 2 a 1, mas foi insuficiente porque no Sul tinha perdido por 3 a 1. O time gaúcho agora vai medir forças com o Fluminense.

O Botafogo não se esforçou muito e com um gol nos últimos minutos, marcado por Neilton, venceu o Juazeirense-BA, por 1 a 0 - na ida vencera por 2 a 1. O jogo foi disputado no Los Larios, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O próximo adversário do Botafogo será o Bragantino.

Confira os resultados da Copa do Brasil:

Coritiba 2 x 2 Juventude (ida 0 x 1)

Aparecidense-GO 2 x 1 Ypiranga-RS (ida 1 x 3)

Vitória 3 x 1 Portuguesa (ida 0 x 0)

Botafogo 1 x 0 Juazeirense-BA (ida 2 x 1)