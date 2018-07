Vitória faz duelo contra o descenso em Campinas

De acordo com ele, a tática tem o objetivo de não fornecer subsídios para que Mancini, que conhece boa parte do elenco do Vitória depois de duas passagens pelo clube, entre 2008 e 2009, monte seu time de acordo com as características dos jogadores adversários. Em caso de derrota, o Vitória, que tem 38 pontos, na 14.ª posição, será ultrapassado pelo Guarani, o primeiro da zona de rebaixamento, que tem 36.

O último treino antes da viagem, realizado na tarde de sexta-feira, foi realizado com portões fechados. O certo é que Lopes conta com quatro "reforços" para a partida contra o time campineiro. Os zagueiros Thiago Martinelli e Anderson Martins, o volante Neto Coruja e o atacante Júnior, que não haviam enfrentado o Cruzeiro, no domingo passado, por causa de suspensão, estão à disposição do técnico. E eles devem começar no time titular.