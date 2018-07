Vitória faz programa sócio-torcedor do Palmeiras disparar

No dia seguinte à eliminação do Corinthians e, consequentemente, à classificação do time para a final do Paulistão, o Palmeiras ganhou 923 novos sócios torcedores, até as 19h desta segunda-feira. Muito provavelmente o número baterá na casa de 1 mil novos cadastrados. Na mesma aferição, mas em direção oposta, o Corinthians não teve nenhum novo seguidor em seu quadro. Pior, foi registrada 19 desistências ou não-renovação nesta segunda.

A medição é feita pelo site Futebol Melhor (www.historicofutebolmelhor.com.br), que faz um acompanhamento em tempo real do programa de sócio-torcedor dos clubes filiados.

Com as novas adesões, o Palmeiras se aproxima do Inter, o líder da medição, com 130.133 associados - o Palmeiras chega à 113.126. Os outros dois grandes de São Paulo, São Paulo e Santos, tiveram adesões baixas. O Santos, que também garantiu sua classificação na decisão do Paulistão ao bater o Tricolor, não registrou nenhum novo seguidor no programa, com zero de adesão nesta segunda.

O São Paulo, até o mesmo horário, portanto 19h, tinha 203 novos seguidores. Mesmo eliminado do Estadual, nesta quarta-feira o time recebe o Corinthians no Morumbi pela Libertadores. O time precisa da vitória para só depender de suas forças e assim seguir na competição. É o último jogo da fase de grupos.

Na contabilidade do programa no ano, o Palmeiras é o clube que teve mais adeptos, com 48.679 até esta segunda. O Corinthians é o segundo, com 30.537, uma diferença de 18 mil torcedores. O São Paulo, na temporada, registrou 16.959 associados ao seu programa de janeiro ao dia 20 de abril. A disposição dos torcedores tem muito a ver com o momento do time. O Palmeiras tem feito boas partidas e conseguido empolgar sua torcida, como o Corinthians, exceto pela partida deste domingo, quando 'zerou' na numeração.