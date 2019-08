Vitória ganha do Paraná e deixa provisoriamente a zona da degola da Série B

O Vitória saiu provisoriamente da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Paraná, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Barradão, em Salvador, pela 15.ª rodada. O time baiano chegou aos 14 pontos, mas como tem mais vitórias - 4 a 3 - fica na frente do América-MG, na 16.ª posição.

Mas para terminar a rodada fora do descenso, o Vitória precisa torcer para que o Guarani, com 13, não vença a rival Ponte Preta, domingo cedo, e que o Criciúma, lanterna com 13, não ganhe do Sport, à tarde em Santa Catarina.

O Paraná segue em péssima fase. Não vence há quatro jogos, não marca há três e só fez um gol nos últimos cinco confrontos. Com isso, caiu uma posição na tabela e aparece em oitavo lugar, com 23 pontos.

O jogo começou movimentado e o visitante assustou aos 13 minutos em um chute de primeira de Ramon que exigiu uma grande defesa de Martín Rodrigues. Mas o Vitória, aos poucos, também mostrou disposição ofensiva e abriu o placar aos 26 minutos. Depois do levantamento do lado esquerdo, a bola resvalou na defesa e sobrou para o domínio de Jordy Caicedo. Na pequena área, o equatoriano de 21 anos ajeitou a bola e bateu no canto do goleiro visitante.

O Paraná sentiu o golpe e ainda viu o time baiano ampliar o placar aos 39 minutos em uma bobeada da defesa. Eduardo Bauermann tentou sair jogando, mas perdeu a bola para Anselmo Ramon. O atacante fintou o zagueiro e fez o levantamento na pequena área. Wesley subiu testando para baixo, o goleiro Thiago Rodrigues ainda defendeu, mas o próprio Wesley completou para as redes com ao pé esquerdo.

No segundo tempo, o Paraná tentou ser mais agressivo diante de um Vitória bastante consciente, com domínio da posse de bola e dono do jogo. Mesmo assim, Alesson quando diminuiu numa cabeçada aos 27 minutos. A bola tirou tinta da trave esquerda.

No final do jogo, Eron quase ampliou para o Vitória. Após rebote do goleiro, ele dominou a bola e tentou por cobertura. A bola, de forma caprichosa, bateu na quina do travessão e saiu. Mas a importante vitória estava garantida para o time baiano, que ficou 12 rodadas na zona de descenso, três delas como lanterna.

O Vitória só volta a jogar no dia 18 (domingo), contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pela 16.ª rodada. O Paraná vai atuar fora de novo, desta vez diante do São Bento, no próximo sábado, às 11 horas, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 PARANÁ

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Ramon, Everton Sena e Chiquinho (Capa); Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Gabriel Bispo); Wesley, Anselmo Ramon (Eron) e Jordy Caicedo. Técnico: Carlos Amadeu.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Luan), João Pedro e Fernando Neto; Ramon (Rafael Furtado), Rodrigo Porto e Caio Monteiro (Alesson). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Jordy Caicedo aos 26 e Wesley aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rocha e Eron (Vitória). Guilherme Santos (Paraná)

RENDA - R$ 64.373,00.

PÚBLICO - 5.507 (total).

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).