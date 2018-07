Vitória ganha do Prudente e acaba com jejum

Depois de cinco derrotas seguidas, o Vitória voltou a vencer neste domingo, quando fez 2 a 0 no Prudente, no Estádio Barradão, em Salvador. Com isso, o time baiano se afastou um pouco da zona de rebaixamento do Brasileirão e afundou definitivamente o rival, que segue na lanterna.

Com o fim do jejum, o Vitória está agora com 34 pontos, ocupando o 15º lugar do campeonato. Enquanto isso, o Prudente segue na lanterna, com apenas 21 pontos somados em 30 rodadas, e parece não ter mais forças para escapar do rebaixamento para a Série B de 2011.

Jogando em casa, diante do lanterna do campeonato, o Vitória foi ataque desde o início da partida para tentar acabar com jejum. Assim, abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Viáfara cobrou pênalti e fez 1 a 0 para o time baiano.

Diante de um Prudente abatido, o Vitória controlou o jogo e ainda ampliou sua vantagem aos 25 minutos do segundo tempo. O segundo gol saiu quando Adaílton cruzou para Júnior, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes, fechando o placar.

VITÓRIA - 2 - Viáfara; Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Rafael Cruz; Vanderson, Bida, Ramon (Ricardo Conceição) e Elkeson (Jackson); Adailton e Schwenck (Júnior). Técnico: Antônio Lopes.

PRUDENTE - 0 - Giovanni; Roberto, Anderson, Diego Giaretta e Arthur; Anderson Pedra, João Vítor (Gilmar), Sasha e Adriano Pimenta (Rhayner); Wesley e Vanderlei (Willian). Técnico: Fabio Giuntini.

Gols - Viáfara (pênalti), aos 41 minutos do primeiro tempo; Júnior, aos 25 minutos do segundo tempo; Árbitro - Edivaldo Elias da Silva (PR); Cartão amarelo - Nino Paraíba, Diego Giaretta, Wesley e Sasha; Renda - R$ 227.325,00; Público - 24.383 pessoas; Local - Estádio Barradão, em Salvador.