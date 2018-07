Vitória ganha na Ilha do Retiro, afunda o Sport e deixa o Z-4

O Vitória obteve um excelente resultado neste domingo. Mesmo com a pressão do torcedor na Ilha do Retiro, no Recife, o clube de Salvador jogou bem e não encontrou dificuldades para bater o Sport por 3 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo afundou na classificação e chegou à zona de rebaixamento, em 17º lugar, com oito pontos. Já o Vitória está uma posição acima, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior (-1 a -5).

Mesmo jogando fora de casa, o Vitória começou a partida mostrando que não ia se importar com a pressão da torcida. Logo aos dois minutos, Geferson recebeu bom passe e ficou de frente para o goleiro Magrão, mas pegou embaixo da bola e desperdiçou grande chance de abrir o placar.

Mas não demorou para que o time baiano marcasse o primeiro. Aos 16, após vacilo de Durval ao fazer linha de impedimento, Kanu dividiu com Magrão e Uillian Correia apareceu para aproveitar a sobra e tocar ao fundo das redes.

O Sport sentiu o gol e continuou errando muitos passes. Tudo ficou ainda mais complicado aos 37 minutos, depois de cobrança de escanteio de Patric: David ajeitou de cabeça e a bola sobrou para Kanu completar para o gol.

A partida já se encaminhava para o intervalo quando Diego Souza, então apagado, apareceu. Aos 45, ele aproveitou leve desvio de cabeça de Durval para se jogar na bola e marcar para os mandantes.

O Sport voltou com uma postura mais ofensiva para o segundo tempo, mas o Vitória soube aproveitar o contra-ataque. Aos 11 minutos, Patric tentou passe para Neílton, mas Ronaldo Alves fez o corte. A bola voltou para o meia, que finalizou com força e assustou Magrão.

Pouco depois, aos 16 minutos, veio a melhor oportunidade do Sport. Patrick tabelou com Sander e encontrou André na área. Era só o centroavante chutar para o gol, mas ele demorou e permitiu que Kanu travasse. O castigo, então, veio aos 33. Em rápido contra ataque, Cleiton Xavier invadiu a área e rolou para André Lima, sem goleiro, só escorar para o gol.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Sport vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, na Arena Independência. Já o Vitória encara o Santos, no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 3 VITÓRIA

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander (Marquinhos); Fabrício (Thomás), Patrick, Rithely e Diego Souza; Osvaldo e André (Leandro Pereira). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Salino, Fred, Kanu e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia (René), Patric e Yago (Cleiton Xavier); Neílton (André Lima) e David. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Uillian Correia, aos 16, Kanu, aos 37, e Diego Souza, aos 45 minutos do primeiro tempo; André Lima, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - não houve.

RENDA - R$ 139.015,00.

PÚBLICO - 7.135 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).