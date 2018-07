Vitória goleia Atlético-GO e decide a Copa do Brasil

O placar de 4 a 0 para o Vitória não reflete o que foi o jogo nesta quarta-feira, no Barradão, mas o time baiano pode se orgulhar de ter feito uma grande partida contra o Atlético-GO para conseguir a classificação inédita à final da Copa do Brasil. Após passar sufoco nos últimos minutos, o Vitória fez dois gols no fim e reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, em Goiânia.

Veja também:

COPA DO BRASIL - Tabela

Garantido na disputa do título contra o Santos, que venceu o Grêmio por 3 a 1 também nesta quarta, em casa, depois de perder por 4 a 3 em Porto Alegre, o Vitória espera agora pela definição dos mandos de campo da final. O sorteio será nesta quinta, na sede da CBF, e ambas as partidas decisivas estão marcadas para depois da Copa, em 28 de julho e 4 de agosto.

No jogo em Salvador, o Vitória foi no embalo da torcida e conseguiu os gols que precisava na metade final do primeiro tempo. Já o Atlético sentiu a falta do suspenso Robston. O time baiano, por sua vez, não poderá contar no primeiro jogo da decisão com Viáfara. Aniversariante do dia, o goleiro recebeu o terceiro amarelo por fazer a paradinha no pênalti convertido por ele mesmo depois.

O JOGO. O início da partida no Barradão demorou para acontecer por causa do excesso de papel higiênico que a torcida do Vitória tinha jogado atrás de um dos gols. E o atraso pareceu ter esfriado os times, que não pareciam disputar um confronto de tanta importância. Só a partir dos 15 minutos o jogo ganhou em emoção, e o time da casa era o responsável por dominar as ações.

Precisando vencer para evitar a eliminação, o Vitória foi para cima e começou a exigir bastante do goleiro Márcio. Enquanto isso, o Atlético se recuou e só chegava no contra-ataque. Numa dessas poucas oportunidades, o time goiano ficou perto do gol aos 28 minutos, quando Márcio Gabriel recebeu na área. Mas o lateral errou o domínio e Viáfara saiu nos seus pés.

Daí pra frente, só deu Vitória no primeiro tempo. Melhor em campo e sufocando o Atlético, a equipe baiana marcou dois gols na sequência. O primeiro saiu aos 29. O experiente Ramón, de 37 anos, cobrou falta alçada na área e Uelliton testou firme para marcar. Já aos 33, foi vez de Elkeson cruzar da direita. Bida ainda errou a cabeçada, mas Júnior pegou a sobra e fez 2 a 0.

Com o Atlético abatido, o Vitória ainda perdeu mais uma boa chance em cabeçada de Uelliton, defendida de forma brilhante por Márcio, e foi animado para o intervalo, voltando da mesma forma para a segunda etapa. O goleiro atleticano ainda salvou sua equipe em mais duas oportunidades antes de o time goiano equilibrar a partida.

Em um segundo tempo movimentado e digno de uma semifinal de Copa do Brasil, as equipes começaram a alternar boas jogadas e lances reais de gols, que só não se confirmavam pelas grandes atuações dos goleiros. Pressionando, o Atlético teve chances com Marcão e Pituca, mas o primeiro não alcançou um chute cruzado e o segundo acertou o travessão.

Na chance mais clara da equipe de Goiás, Weslley chutou forte da entrada da área e Viáfara evitou o gol. Com o Atlético sufocando, Ricardo Silva decidiu mexer para fazer com que o Vitória mantivesse mais a posse bola. Neto Berola entrou no lugar do cansado Ramón e quase fez aos 40, em chute defendido por Márcio. Cinco minutos antes, o goleiro já tinha salvado a cabeçada de Júnior.

Surpreendentemente, o Vitória ainda transformou o triunfo em goleada no final. Logo depois de Marcão não conseguir a gol que poderia dar a vaga ao Atlético, Júnior fez o terceiro em contra-ataque e Agenor ainda cometeu pênalti nos acréscimos. Viáfara cobrou com paradinha, mas o árbitro Heber Roberto Lopes mandou voltar e ainda deu amarelo para o goleiro, que marcou na segunda cobrança.

VITÓRIA 4 X 0 ATLÉTICO-GO

Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Uelliton, Bida (Neto) e Ramón (Neto Berola); Elkeson (Renato) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva

Atlético-GO - Márcio; Márcio Gabriel, Gilson, Jairo e Thiago Feltri; Agenor, Ramalho, Pituca (Anaílson) e Erandir (Weslley); Marcão e Juninho (Diogo). Técnico: Geninho

Gols - Uelliton, aos 29, e Júnior, aos 33 minutos do primeiro tempo; Júnior, aos 45, e Viáfara (de pênalti), aos 50 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Viáfara, Uelliton e Ramón (Vitória); Juninho, Agenor e Jairo (Atlético-GO)

Cartão vermelho - Márcio Gabriel (Atlético-GO)

Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Renda - R$ 617.610,00

Público - 35.086 espectadores

Local - Estádio Barradão, em Salvador (BA)