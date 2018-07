Vitória goleia Bragantino e entra no G-4 da Série B

Com 17 pontos, o Vitória aparece na quarta colocação. Mas pode ser superado pelo Americana, que também tem 17, e vai receber o Boa, neste sábado. O Bragantino segue fazendo uma campanha ruim e, com somente nove pontos, aparece na vice-lanterna, à frente somente do Duque de Caxias.

Aos 5 minutos, Marcelo recebeu passe de Geovanni dentro da área e bateu cruzado na saída de Gilvan para abrir o placar. Dez minutos depois, Marcelo foi derrubado por Felipe dentro da área e o árbitro marcou a penalidade máxima. Neto Baiano cobrou no centro do gol e Gilvan caiu para o lado esquerdo: 2 a 0.

O Bragantino diminuiu três minutos depois, com Deyvid Sacconi chutando da intermediária. Aos 42 minutos, o time paulista perdeu Otacílio Neto, expulso após reclamação com o árbitro.

No segundo tempo, o técnico Marcelo Veiga tratou de colocar mais um defensor em campo para tentar suprir o fato de ter um jogador a menos. Apesar disso, a tática do treinador paulista não deu certo, já que Geninho colocou em campo mais um atacante.

Logo aos três minutos, o Vitória ampliou. Edu aproveitou cruzamento do zagueiro Maurício e cabeceou livre para o fundo das redes. No final do jogo, o time da casa ainda ampliou. Aos 42 minutos, Fernandinho aproveitou o rebote de Gilvan e empurrou para dentro do gol. O goleiro do Braga ainda tentou evitar, mas a bola já havia passado a linha de gol.

Agora, pela 11.ª rodada, o Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, às 21 horas, quando encara o Goiás, em Goiânia. O Bragantino recebe o Sport, no sábado, às 16h20.

FICHA TÉCNICA:

Vitória 4 x 1 Bragantino

Vitória - Felipe Alves; Nino, Maurício, Alison e Fernandinho; Zé Luís, Rodrigo Mancha, Felipe (Edu) e Geovanni (Xuxa); Marcelo (Edson) e Neto Baiano. Técnico - Geninho.

Bragantino - Gilvan; Júnior Lopes, Murilo Henrique e Felipe (André Astorga); Luis Felipe, Carlos Alberto (Diego), Mineiro, Deyvid Sacconi e André; Otacílio Neto e Luis (Lincom). Técnico - Marcelo Veiga.

Gols - Marcelo, aos 5, Neto Baiano, aos 15, e Deyvid Sacconi, aos 19 minutos do primeiro tempo. Edu, aos 3, e Fernandinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Fabrício Neves Corrêa (RS).

Cartões amarelos - Alisson, Felipe, Nino, Geovanni e Rodrigo Mancha.

Cartão vermelho - Otacílio Neto.

Renda - R$ 150.020,00.

Público - 11.506 pagantes.

Local - Estádio de Pituaçu, em Salvador.