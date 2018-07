Vitória goleia o Goiás e fica perto da classificação

Após o adiamento da partida por causa das fortes chuvas em Salvador, o Vitória entrou em campo na noite desta quinta-feira e conseguiu um grande resultado para ficar perto da classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com um grande segundo tempo e três gols em apenas nove minutos, o time baiano goleou o Goiás por 4 a 0, levando enorme vantagem para o jogo da volta.

Veja também:

COPA DO BRASIL - Resultados da competição

A goleada permitirá ao Vitória perder até por três gols de diferença na próxima quarta-feira, quando as equipes voltam a se enfrentar no Serra Dourada. O Goiás, por sua vez, tem como opção mais fácil repetir o placar do Barradão e levar a disputa para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Corinthians-PR e Vasco, que já venceu a partida de ida, fora de casa, por 1 a 0.

Apesar do placar elástico para o Vitória, foi o Goiás que criou a primeira chance clara de gol. Logo aos quatro minutos, Rafael Moura acertou a trave. Mas depois o time baiano se impôs em seu estádio e começou a chegar seguidas vezes ao gol de Harlei. No primeiro tempo, o goleiro da equipe goiana foi o grande responsável por manter o zero no placar.

Pressionado na primeira etapa, o Goiás voltou melhor para o segundo tempo e só não abriu o marcador porque o goleiro Viáfara não deixou. Mas foi só o time visitante sofrer o primeiro para se desconcentrar e acabar levando a goleada. Impiedoso, o Vitória fez 1 a 0 aos 22 minutos, com Ramón, que aproveitou o rebote de Harlei, ampliou com Júnior, aos 29, e marcou o terceiro aos 31, em bela cobrança de falta de Bida.

Com 3 a 0 no placar, o time baiano apenas administrou a vantagem no final, enquanto o Goiás ainda parecia atordoado pelos gols em sequência do adversário. Já nos acréscimos, Schwenck ainda encontrou tempo para fazer jogada individual e fechar a goleada no Barradão.