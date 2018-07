Vitória gremista foi 'plenamente merecida', diz Enderson Moreira

CAXIAS DO SUL - O Grêmio assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, com a vitória por 2 a 1 diante do Botafogo, no Alfredo Jaconi. Depois de sair atrás no placar, o time gaúcho foi para cima e conseguiu a virada "plenamente merecida", segundo o técnico Enderson Moreira, que levou a equipe à segunda posição na tabela, com 13 pontos, mesmo número do Cruzeiro mas com desvantagem no saldo de gols.

"Acho que nossa equipe foi plenamente merecedora da vitória. Tivemos um vacilo ali no comecinho, mas buscamos de forma organizada, a todo instante, a virada. Jogamos para vencer, demos poucas oportunidades ao botafogo e acho que o resultado foi mais que merecido", declarou

Para Enderson, o gol botafoguense no início fez os cariocas se retraírem, dando pouco espaço ao Grêmio. Por isso, a vitória foi ainda mais comemorada. "Temos que enaltecer a entrega e a dedicação de todos os atletas. Sabemos que construir é muito mais complicado, difícil e desgastante que destruir, apenas se defender."