Vitória joga contra a Chapecoense para se afastar da zona de rebaixamento

O Vitória enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), preocupado em se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Faltam quatro jogos para o término da competição e o time rubro-negro tem a seu favor depender apenas de suas forças para evitar a queda.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Vagner Mancini contará com os retornos do volante Uillian Correia e do meia Yago, que cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 diante do Grêmio na última rodada. Uillian falou sobre a importância de vencer em Santa Catarina.

"O torcedor tem que acreditar como nós jogadores estamos acreditamos. E é isso que a gente vai fazer. Estamos com essa missão de buscar quatro pontos fora de casa. Empatamos contra o Grêmio e agora precisamos dessa vitória diante da Chapecoense. Não vai ser fácil, mas nós vamos brigar, lutar", afirmou.

As baixas na equipe ficam por conta do zagueiro Kanu e do meio-campista Fillipe Soutto, suspensos. O treinador também deixou para a última hora a confirmação da presença do atacante colombiano Tréllez e do goleiro Fernando Miguel, ambos com dores musculares. Os dois apresentaram evolução durante a semana e podem aparecer em campo nesta quinta-feira.