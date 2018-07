Vitória joga sua última esperança contra rebaixamento

A entrada do volante Bida no lugar do meia deve ser a única alteração promovida pelo técnico Antônio Lopes na equipe, com relação ao time que empatou com o Corinthians no último domingo, em Salvador.

O Vitória, em 17º no Campeonato Brasileiro com 40 pontos, precisa pelo menos de um empate no Rio Grande do Sul para continuar na luta contra o rebaixamento. Dependendo da combinação de resultados, a derrota pode determinar a queda para a Série B com uma rodada de antecedência.

"Não podemos perder, mas não vamos entrar pensando em empatar", garante o treinador. O lateral Nino Paraíba concorda. "Estamos confiantes e não temos alternativa, porque este jogo decide o ano."

Os jogadores tampouco esperam encontrar facilidade na partida, apesar de o Internacional não ter mais nenhum interesse na competição. "Eles querem se despedir da torcida antes de jogar o mundial e vão jogar com tudo", avalia o zagueiro Gabriel Paulista. "Vamos ter de dar a vida."