Vitória leva a melhor diante do Bahia, de Falcão SALVADOR - Jogando no Barradão, sua casa, o Vitória levou a melhor no segundo Ba-Vi do ano. O Rubro-Negro derrotou o Bahia por 3 a 2, neste domingo, em partida válida pela 15ª rodada do Estadual. Com o triunfo, o Leão chegou aos 29 pontos, quatro a menos que o Bahia, líder da competição.