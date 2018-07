Vitória já garante o Brasil nas quartas de final da Copa América

Para a seleção brasileira, uma vitória representará a classificação antecipada às quartas de final da Copa América. Para a Colômbia, a chance de continuar brigando para se manter numa competição em que chegou com status de uma das favoritas. De um lado estará Neymar, responsável pelos sucessos recentes da equipe; do outros, James Rodríguez, apagado na derrota para a Venezuela. Esses são alguns dos fatores que levam a partida de hoje, às 21 horas, a ser uma das mais aguardadas da primeira fase.

O Brasil tem, internamente, a difícil missão de se livrar da dependência de Neymar. Ainda mais porque o craque está pendurado e se levar amarelo hoje não jogará contra a Venezuela. Se isso vier a ocorrer, é bom que o time já esteja garantido. A “Neymardependência”, aliás, começa a causar desconforto nos jogadores da seleção. Todos, óbvio, elogiam o craque e sente alívio por tê-lo do seu lado. Mas se incomodam.

“A seleção não joga em função de Neymar. Jogamos com o México (amistoso preparatório, vitória por 2 a 0) e fizemos grande partida. Ele chama a responsabilidade pelo jogador que é, mas temos outros jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento”, disse o goleiro Jefferson.

Não foi o que se viu contra o Peru. Na estreia até o técnico Dunga, normalmente avesso a admitir os defeitos do time, reconheceu que a equipe não foi bem e se, não fosse Neymar, a história poderia ter sido outra.

Dunga também está preocupado com a possibilidade de o craque do Barcelona receber cartão amarelo está noite. E pediu ao jogador para tentar se controlar, evitando reclamar com a arbitragem. “Agora dentro do calor do jogo nem sempre é possível se manter 100% focado naquilo que nós falamos”, disse.

O treinador prevê uma partida bastante difícil esta noite, pela qualidade do adversário e porque a Colômbia precisa vencer para não fazer as malas de volta para casa antecipadamente. “A rivalidade é grande e pelo fato de os colombianos não terem tido um resultado positivo na primeira rodada vão vir mais concentrados, mais atentos.”

Dunga não revelou a equipe que começa a partida – ele já pode contar com Phillipe Coutinho. Mas domingo, após o jogo com os peruanos, deu a entender que não faria alterações, para aprimorar o entrosamento. “Vamos tentar jogar mais na parte técnica. Erramos passes, o que é normal na estreia pela ansiedade. Vamos aprimorar e vai ser um jogo bem melhor.”

Mas a maneira de o time jogar, buscando compactação, reduzir espaço dos adversários e tentando os contra-ataques rápidos, não vai mudar. “Quando as coisas não saírem como a gente deseja, não podemos mudar nossa postura, de continuar dentro daquilo que nós treinamos, que planejamos.”

FICHA TÉCNICA:

BRASIL: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Fernandinho, Elias, Fred e Willian; Neymar e Diego Tardelli. Técnico: Dunga.

COLÔMBIA: Ospina; Zuñiga, Zapata e Murillo e Darwin Andrade; Carlos Sánchez, Valencia, Cuadrado, James Rodríguez; Téo Guitiérrez e Falcao Garcia. Técnico: José Pekerman.

Juiz: Enrique Osses (CHI).

Local: Estádio Monumental, em Santiago.

Horário: 21 horas.

Transmissão: Globo e SporTV.