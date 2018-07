Vitória marca no fim e volta à vice-liderança da Série B

Com o resultado positivo, o Vitória segue na luta pela liderança do campeonato e está cada vez mais perto do acesso. O time chegou aos 66 pontos e, aproveitando derrota do Criciúma, reassumiu a vice-liderança. Já o CRB se afundou ainda mais na Série B, somando 10 jogos sem ganhar - três empates e sete derrotas - e sofrendo ameaça de rebaixamento, com 30 pontos.

Aproveitando a crise interna do adversário, o CRB pressionou e foi melhor durante todo primeiro tempo. Os donos da casa conseguiram anular as jogadas de ataque do time baiano, marcando os meias Pedro Ken e Tartá, que não conseguiram municiar o atacante Élton.

O time alagoano chegou com qualidade ao ataque e obrigou Deola a fazer duas grandes defesa. Primeiro, em cobrança de falta de longe do meia Geovani, que tentou pegar o goleiro adiantado. E depois, em finalização de Ricardinho. O atacante do CRB tentou por cobertura, mas Deola desviou com a ponta dos dedos. O lateral Mansur completou o serviço e evitou o gol.

No segundo tempo, o Vitória tentou mudar a postura e partiu para o ataque. E criou boa chance aos três minutos, mas Élton mandou para a linha de fundo. Depois, porém, os erros da primeira etapa se repetiram e Deola precisou intervir para evitar uma derrota. Por duas vezes, o goleiro do time baiano impediu chances claras do ataque alagoano. Primeiro, em finalização de Ronaldo e, depois, em cabeçada à queima-roupa de Uellinton.

Mesmo jogando melhor, o CRB foi castigado no final da partida. Aos 38 minutos, a principal jogada de ataque do time baiano funcionou. Praticamente isolado no ataque, Élton aproveitou cruzamento perfeito de Eduardo Ramos e conseguiu testar firme, sem chances de defesa para Anderson: 1 a 0.

O Vitória volta a campo contra o São Caetano, no próxima sexta-feira, no Estádio Barradão, em Salvador. No dia seguinte, o CRB encara o Ipatinga no interior de Minas Gerais.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 X 1 VITÓRIA

CRB - Anderson; Ângelo, Rogélio, Filipe (Ítalo) e Gleidson; Marcinho Guerreiro, Ednei, Geovani (Ronaldo) e Jadilson; Ricardinho e Aloísio Chulapa. Técnico - Roberval Davino.

VITÓRIA - Deola; Nino Paraíba, Josué, Gabriel Paulista e Mansur; Uellinton, Michel, Pedro Ken e Tartá (Willie); Elton (Dinei) e Marquinhos (Eduardo Ramos). Técnico - Ricardo Silva.

GOL - Élton, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Jadílson e Aloísio Chulapa (Vitória).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).