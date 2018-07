Vitória marfinense em jogo suspenso é confirmada

A entidade decidiu manter o resultado de 2 a 0 a favor da Costa do Marfim, que, desta forma, garantiu vaga na Copa Africana de Nações. Já Senegal, que havia perdido por 4 a 2 no jogo de ida e estava sendo eliminado com a derrota em casa, foi desqualificado da competição, o que confirmou sua ausência no torneio do ano que vem.

De acordo com as regras da CAF, a seleção senegalesa ainda pode sofrer outras penalizações pelos atos de vandalismo de seus torcedores. Inconformados com a derrota da equipe, eles incendiaram alguns pontos da arquibancada. Depois, arremessaram bombas, pedras, garrafas e fogos de artifício para dentro do campo, o que obrigou o árbitro a dar a partida por encerrada.

Com a confirmação da classificação da Costa do Marfim, estão definidos os 16 participantes da Copa Africana de Nações de 2013. Além dos marfinenses, disputarão o torneio: Mali, Gana, Zâmbia, Nigéria, Tunísia, Marrocos, Etiópia, Cabo Verde, Níger, Angola, Togo, República Democrática do Congo, Burkina Fasso, Argélia e África do Sul, pré-classificado por ser o país-sede.