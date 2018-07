Vitória mostra confiança para se garantir dentro do G4

Com 10 pontos, o Vitória começou a sétima rodada dentro do G4. E espera se manter assim, mesmo diante de um adversário complicado. "O São Paulo tem um elenco qualificado, os jogadores querem mostrar suas qualidades para o novo técnico (Paulo Autuori), mas precisamos vencer", afirma o meia Renato Cajá. "Nossa intenção é brigar pelas primeiras posições até o fim do campeonato."

Com o retorno do lateral-direito Nino Paraíba aos treinos na sexta-feira, depois de ser poupado ao longo da semana por causa de um desconforto muscular, o técnico Caio Júnior deve repetir a escalação que começou a partida contra o Goiás. Com exceção da ausência do goleiro Deola, que se recupera de uma contusão, é a formação considerada ideal pelo treinador.