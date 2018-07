Vitória muda ataque para duelo direto contra o Coritiba O Vitória não vai contar com o centroavante Dinei para a partida desta quarta-feira, às 21 horas, contra o Coritiba, em Curitiba, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que sofreu uma lesão no tornozelo no empate por 0 a 0 contra a Chapecoense, no último domingo, segue em tratamento e deve dar lugar ao paraguaio Guillermo Beltrán, que treinou entre os titulares.