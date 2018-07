Vitória na estreia empolga Michel Bastos no São Paulo

Contratado na semana passada pelo São Paulo, Michel Bastos fez sua estreia na noite de quarta-feira, ao entrar no segundo tempo da vitória sobre o Inter, por 1 a 0, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O resultado positivo e a atuação do time em Porto Alegre deixaram o polivalente jogador empolgado com o futuro são-paulino.

"O São Paulo pode chegar muito longe. Com o elenco que temos, é para almejar coisa grande. Os resultados estão vindo e nos dão confiança. Já são três vitórias consecutivas no Brasileiro e temos que manter essa boa fase. Nossa meta é a liderança", afirmou Michel Bastos, que pode jogar na defesa, no meio e no ataque.

Titular da seleção na Copa de 2010, ele estava jogando na Roma antes de chegar ao São Paulo. E ainda precisa de tempo para ficar 100%. "Fisicamente não estou no meu ideal, mas o Muricy falou comigo, perguntou se daria para ir para o jogo, que o plantel estava desfalcado. Fiquei feliz de ter estreado, ainda mais com uma vitória", contou.