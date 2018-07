'Vitória não é uma obsessão', diz Dorival após empate fora

Com o empate sem gols contra o Atlético-PR, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos completou o primeiro turno da competição sem vencer fora da Vila Belmiro. O técnico Dorival Júnior mostrou otimismo em relação aos próximos jogos e ficou satisfeito com a atuação da equipe em Curitiba. Com o treinador, foram uma derrota (Palmeiras) e dois empates fora de casa (Flamengo e Atlético-PR).

"Estou no clube há sete jogos e fora de casa empatamos duas partidas e a única derrota poderia muito bem ter sido uma vitória, no clássico contra o Palmeiras. Eu vejo e analiso a atuação, vejo muito mais a qualidade do trabalho do que propriamente o resultado. A qualquer momento que a equipe mantiver essa postura dentro de campo, o resultado vai aparecer", analisou Dorival, em entrevista coletiva, após o empate em Curitiba.

Por outro lado, Dorival ficou satisfeito com o empate. "Para nós foi um bom resultado em relação ao que vinha acontecendo. Claro que queremos uma vitória, mas não é uma obsessão, e fatalmente nós vamos conseguir. As marcações prevaleceram e os ataques tiveram pouco espaço. As oportunidades foram semelhantes tanto de um lado quanto de outro", completou.