Vitória no clássico anima Botafogo para encarar o líder

Mesmo ocupando uma posição na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo iniciou a semana confiante de que poderá arrancar um bom resultado diante do líder Cruzeiro, no domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada. Na avaliação do técnico Vagner Mancini, além da boa exibição na vitória sobre o Flamengo, o adversário vive um momento instável - os mineiros venceram uma única vez nas últimas cinco partidas.

"O Cruzeiro é disparado o melhor time do campeonato, mas assim como qualquer outro time do planeta, é óbvio que não consegue se manter por sete meses em alta intensidade", considerou o treinador. "Vai haver momentos de oscilação e talvez esse seja o da oscilação do Cruzeiro".

Após dois dias de folga, o Botafogo inicia a preparação para enfrentar os mineiros nesta terça-feira. O elenco terá treinos todos os dias até sábado, enquanto que o Cruzeiro joga nesta quarta pela Copa do Brasil.

"Temos que tirar exemplos das partidas do nosso adversário contra Palmeiras e ABC, mas também das nossas atuações contra Corinthians e Flamengo", pontuou Vagner Mancini.