Vitória no dérbi é fruto de empenho do Palmeiras, diz Danilo: 'Foi na vontade'

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Corinthians no dérbi desta quinta-feira no Allianz Parque é resultado, principalmente, do empenho dos jogadores. A avaliação é do jovem meio-campista Danilo, eleito o craque do clássico, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

"Foi na vontade", resumiu Danilo ao apontar a razão do triunfo. "É 30% tática e 70% o que tem em nós, como diz o Abel. Acho que desde o começo a gente impôs, impusemos nosso ritmo. Isso foi crucial para a vitória", continuou.

O baiano de Salvador teve uma atuação quase perfeita. Anulou Renato Augusto, o "cérebro" do Corinthians, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol do Palmeiras, marcado por Raphael Veiga no primeiro tempo, e marcou o gol da vitória em lance de oportunismo após rebote de Cássio.

Pretendido por grandes clubes da Europa, o jovem reconhece que evoluiu nas mãos de Abel Ferreira. Ele subiu aos profissionais no segundo semestre de 2020 e se firmou como a única "cria da Academia" entre os titulares.

"É fruto do trabalho, da confiança de todos", disse, em alusão, ao crescimento de sua performance. "Eu evolui muito e a tendência é evoluir mais. Vou continuar concentrado para fazer boas partidas".

O Palmeiras fechou a trinca de clássicos com 100% de aproveitamento, manteve-se invicto e se garantiu com a melhor campanha geral do Campeonato Paulista. No domingo, às 16h, encerra a primeira fase contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.