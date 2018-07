Vitória no Pacaembu anima Atlético-MG antes da final

SÃO PAULO - O Atlético-MG vai chegar com a moral ainda mais em alta à final da Copa Libertadores. Neste domingo, no seu último confronto antes de começar a decidir o título contra o Olimpia, o time mineiro visitou o atual campeão do torneio no Pacaembu e, mesmo com seu time reserva, fez 1 a 0 no Corinthians na casa do rival.

"Sem dúvida, vamos com muita motivação (para a final da Libertadores). A gente sabia a importância de uma vitória. Queríamos conquistar pontos aqui. É difícil tirar pontos do Corinthians aqui, porque eles são muito fortes", comentou o atacante Guilherme, um dos heróis da classificação na semifinal, mas que é reserva e por isso atuou no Pacaembu.

Bernard também esteve em campo na vitória válida pelo Brasileirão. O meia-atacante não vai poder atuar no Defensores Del Chaco, quarta-feira, porque cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. "É difícil, complicado ficar de fora. Fiquei feliz por reverter uma situação complicadíssima na quarta-feira (na semifinal), mas triste por ficar fora da final", disse ele.